سلطات الاحتلال تهدم منزلين في القدس والخليل

فلسطين اليوم

هدمت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، منزلا في بلدة جبع شمال مدينة القدس، فيما هدمت منزلا آخر قيد الإنشاء شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفادت محافظة مدينة القدس، بأن جرافات الاحتلال اقتحمت البلدة، وشرعت بهدم منزل المقدسي عطا العبيدي، والمشيد منذ 40 عاما.

وفي السياق نفسه، هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء وجرفت أراضي زراعية في برية بني نعيم شرق الخليل.

وقال رئيس مجلس قرية بيرين فريد برقان، إن جرافات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشاء للمواطن بلال العدرة، تبلغ مساحة 120 مترا مربعاً، وجرفت أراضي زراعية قرب المنزل في برية بني نعيم شرق الخليل.

وخلال فبراير/ شباط الماضي، نفذت قوات الاحتلال 79 عملية هدم في الضفة الغربية طالت 156 منشأة، بينها 109 منازل مأهولة، و5 غير مأهولة، و34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات الخليل، وجنين، والقدس، وسلفيت، لصالح مشاريع استيطانية.