أطباء بلا حدود: نحذر من النقص الحاد بأدوية الأطفال في غزة

فلسطين اليوم

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الخميس، من النقص الحاد في أدوية التخدير والمضادات الحيوية للأطفال في قطاع غزة، جراء استمرار سلطات الاحتلال منع إدخال المستلزمات الطبية وإغلاق المعابر.

وأكدت "أطباء بلا حدود" في تصريحات صحفية، أنه منذ شهر لم يدخل أي نوع من المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن فرقها بدأت ترشيد استخدام الأدوية.

وطالبت المنظمة، سلطات الاحتلال بضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع.

من جهتها حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من التدهور الخطير الذي يشهده القطاع الصحي في قطاع غزة، مع استمرار الإبادة الجماعية وإحكام الحصار.

وطالبت المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، بسرعة التحرك والضغط على الاحتلال لفتح المعابر بشكل فوري وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود بدون تأخير.