الأسير أبو الهيجا يتعرض لتعذيب ممنهج في "مجدو"

فلسطين اليوم

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، عن تعرض الأسير حمزة أبو الهيجاء، لسياسة انتقام ممنهج، إذ تستهدفه إدارة سجن مجدو بشكل خاص ومركز.

وأكدت هيئة الأسرى في بيان، أن ما يتعرض له الأسير أبو الهيجا (45 عاماً) من محافظة جنين، يشكل خطورة على حياته، في ظل تعمد تعذيبه والتنكيل به دون أي قيود أو ضوابط.

وأوضحت أن الأسير أبو الهيجا يعتبر من قادة الحركة الأسيرة، حيث كان يشغل قبل أحداث السابع من أكتوبر من العام 2023 ممثل سجن مجدو، مبينةً أن نشاطه وحضوره في الإشراف على الأسرى في السجن حوله لفريسة يومية تهاجم من شرطة السجن ووحدات القمع.

وشددت الهيئة على أن غياب المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، وعدم القيام بدورها تجاه الأسرى، يعطي سلطات الاحتلال الضوء الأخضر للمضي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحقهم.

ويواجه أكثر من 9500 أسير فلسطيني، في سجون الاحتلال جرائم منظمة وممنهجة، وسط صمت المؤسسات الحقوقية الدولية.