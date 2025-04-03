بعد وصول نتنياهو: المجر تنسحب من الجنائية الدولية

فلسطين اليوم

بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى بودابست، في زيارة رسمية فجر اليوم الخميس، أعلنت المجر أنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إم.تي.آي) عن جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قوله اليوم الخميس إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

ووجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعوة إلى نتنياهو في نوفمبر ( تشرين الثاني) الماضي، بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتعهد أوربان ألا تنفذ المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي مذكرة التوقيف رغم أنها من موقّعي معاهدة إنشاء المحكمة، معتبرا أن قرار المحكمة "يتدخل في نزاع مستمر... لأغراض سياسية".

وكان كريستوف زالاي-بوبروفنيتسكي وزير الدفاع المجري الذي استقبل نتنياهو في المطار اليوم، كتب على فيسبوك "مرحبا بك في بودابست بنيامين نتنياهو" الذي يجري زيارة للمجر تستمر أياما عدة بدعوة من حليفه فيكتور أوربان، متحديا مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وأقيمت مراسم استقبال عسكرية سيجري بعدها نتانياهو محادثات مع أوربان، كما يُنتظر عقد مؤتمر صحافي قرابة الساعة 12,30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (10,30 ت غ).