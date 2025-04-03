لازاريني: "إسرائيل" قتلت 9 أطفال بقصف عيادة الأونروا

فلسطين اليوم

قال مفوض عام وكالة الأونروا فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إن 9 أطفال استشهدوا في قصف الاحتلال مبنى العيادة التابع للوكالة شمال قطاع غزة أمس الأربعاء.

وأوضح "لازاريني" في تصريحات على منصة "إكس"، أنه وفقا للتقارير الأولية، فقد كان المبنى يأوي 700 شخص عند استهدافه، مشيرا إلى أن 9 أطفال، بينهم رضيع يبلغ من العمر أسبوعين فقط، كانوا من بين الشهداء.

وأضاف لازاريني أن "الأنقاض أصبحت أهدافاً، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية مبنى الأونروا في جباليا شمال غزة"، لافتا إلى أن المبنى المستهدف كان يستخدم سابقاً مركزا صحيا، قبل أن يتعرض لأضرارٍ بالغة في بداية حرب الإبادة.

وأشار لازاريني إلى أن النازحين في قطاع غزة ليس لديهم مكاناً يذهبون إليه"، مضيفاً، "وحتى بعد استهداف مبنى الأونروا، فإن الذين لجأوا إليه استمروا في البقاء فيه".

وبحسب لازاريني، فإن جيش الاحتلال دمر 300 مبنى تابعاً للأمم المتحدة، بشكل كامل وجزئي.

واستشهد صباح أمس الأربعاء، 22 فلسطينيًا بينهم أطفال وأُصيب آخرون في قصفٍ إسرائيلي استهدف نازحين في عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" شمال قطاع غزة.