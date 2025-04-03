حماس تدين العدوانَ الصهيونيَّ المتواصل على سوريا واليمن

فلسطين اليوم

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس 3 أبريل 2025، بأشدّ العبارات العدوانَ الصهيونيَّ المتواصل على أراضي الجمهورية العربية السورية والذي تصاعد في الساعات الأخيرة عبر قصفٍ جويّ استهدف مناطق في أرياف دمشق ودرعا وحماة وحمص وتوغُّلِ دبابات الاحتلال في ريف درعا وارتقاء عشرة شهداء من أبناء مدينة نوى بمحافظة درعا جرّاء قصف طيران الاحتلال الصهيوني لحرش الجبيلية غربي المدينة في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإرهابي الحافل بالعدوان والإجرام.

وأشادت حماس، بالموقف البطولي لأهالي درعا الصامدين الذين تصدّوا بشجاعة لتوغُّل قوات الاحتلال وأثبتوا مجددًا إرادة الشعوب الحرة في مقاومة الاحتلال ورفض الهيمنة والعدوان.

وأكدت، أن هذا التصعيد الصهيوني يأتي في سياق سياسة العربدة والغطرسة التي تنتهجها حكومة الإرهابي نتنياهو ويمثّل امتدادًا لعدوانها الفاشي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقد حيث تواصل حرب الإبادة والحصار والتجويع والتهجير.

كما دانت بشدّة العدوانَ الأمريكيَّ المتواصل على الجمهورية اليمنية والذي يشكّل غطاءً للعدوان الصهيوني ومظهرًا جديدًا من مظاهر البلطجة الأمريكية التي تستهدف شعوب الأمة واستقرارها.

ودعت حماس، إلى تضافر الجهود الوطنية والقومية والإسلامية،د وتوحيد المواقف في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية ومقاومته بكل السبل حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا.