إصابتان في استهداف الاحتلال سيارة جنوب لبنان

فلسطين اليوم

أصيب مواطنان، اليوم الخميس، في استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بإصابة مواطنين اثنين جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بنت جبيل في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

وفجر اليوم الخمس، شن جيش الاحتلال 3 غارات على بلدة الناقورة جنوب لبنان.

وقال الدفاع المدني اللبناني، إن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر اليوم بثلاث غارات جوية المركز المستحدث للدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة الناقورة، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتضرر سيارتي إسعاف وإطفاء، بدون وقوع إصابات".

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.