العاهل الأردني: يجب إنهاء الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا

فلسطين اليوم

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم الخميس 3 أبريل 2025، على ضرورة أن تتوقف حرب إسرائيل على غزة، والعودة إلى وقف إطلاق النار.

وقال العاهل الأردني في تصريح له إنه يجب إنهاء الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا.

واضاف أنه من الضروري أيضاً العودة إلى “حل الدولتين”.

وأشار إلى أن ما يجري في غزة والضفة الغربية يهدد استقرار المنطقة بالكامل.

وشدد على أن تهجير الفلسطينيين يهدد أمن المنطقة بأسرها ويُنذر بفوضى وعدم استقرار.

وتشن اسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن ارتقاء 50,423 شهيدا، 114,638 مصاباً.