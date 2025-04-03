إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحامه بلدة جبع

فلسطين اليوم

أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال، اليوم الخميس، عقب اقتحامها بلدة جبع شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن طواقمه في رام الله تعاملت مع إصابة رصاص حي في الفخد لرجل يبلغ من العمر 40 عاما، من بلدة جبع، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع، وحاصرت منزلًا تمهيدًا لهدمه، واعتدت على المواطنين.