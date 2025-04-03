قلق "إسرائيلي" وصدمة من رسوم ترامب الجمركية..!

فلسطين اليوم

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 17 بالمئة على صادرات "إسرائيل" للولايات المتحدة، في ظل موجة من الرسوم على الواردات الأميركية تصل إلى 46 بالمئة.

وأثار القرار قلقاً داخل إسرائيل، أحد أبرز حلفاء ترامب التي تخوض حربا دامية في قطاع غزة بدعم عسكري ودبلوماسي أميركي.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية عن اتحاد المصنعين في إسرائيل: فإن الرسوم الجمركية الأمريكية مقلقة للمصدرين، فهي قد تحد من نشاطها في السوق الأمريكية.

وبين اتحاد المصنعين، أن قرار ترمب قد يضر بالاستقرار الاقتصادي لإسرائيل، و يضعف القدرة التنافسية للشركات بأسواق أمريكا.

فيما نقلت جيروزاليم بوست عن اقتصاديين إسرائيليين، صدمتهم البالغة إزاء فرض ترمب رسوما نسبتها 17% على إسرائيل.

وقالوا: سنحاول تغيير قرار ترمب فرض رسوم جمركية على إسرائيل.