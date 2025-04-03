عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ويوم أمس، قامت قوات الاحتلال بتفريغ المسجد الأقصى تزامنا مع اقتحام ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فضلا عن إبعاد حراس الأقصى عن المسجد المبارك.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة وتعرقل وصول الفلسطينيين والمصلين إلى المسجد المبارك، فيما تؤمن اقتحامات المستوطنين وتغطي اعتداءاتهم.