هدم 5 شقق سكنية ومحل تجاري ومغسلة مركبات في بيت لحم

فلسطين اليوم

شرعت قوات الاحتلال اليوم الخميس 3 أبريل 2025، بهدم خمس شقق سكنية ومحل تجاري ومغسلة مركبات، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بالضفة المحتلة.

وافاد رئيس بلدية الخضر أحمد صلاح، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة أم ركبة جنوبا تمهيدا لهدم منزل تعود ملكيته للمواطن إبراهيم الصرفندي ونجليه، والتي تبلغ مساحته ٤٠٠ متر مربع (5 شقق)، إضافة إلى مغسلة مركبات ومحل لبيع مواد البناء.

واضافت صلاح ان الاحتلال أخطر اصحاب المنزل بالهدم قبل عام، مشيرا إلى أن الأهالي يقومون بإخراج بعض الأثاث والمقتنيات من المنزل قبيل الهدم.