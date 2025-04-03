"المسلحة اليمنية": أسقطنا طائرة أميركية ثانية خلال 72 ساعة

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، اليوم الخميس، إسقاط طائرة أمريكية من نوع "MQ_9" أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة.

وقال سريع في بيان له، إن هذه الطائرة الأميركية هي الثانية التي "تتمكن دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة، والـ 17 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وأكد سريع "استمرار التصدي لكل محاولات الأعداء النيل من سيادة بلدنا".

وأضاف "مستمرون ومعنا الشعب اليمني العظيم في عملياتها المساندة لغزة"

وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.