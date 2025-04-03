نتنياهو في المجر في أول زيارة لدولة أوروبية منذ صدور مذكرة اعتقاله

فلسطين اليوم

حطّت طائرة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بودابست، فجر اليوم الخميس 3 أبريل 2025، في مستهل زيارة رسمية إلى المجر تستمر عدة أيام، وذلك بدعوة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في أول زيارة لدولة أوروبية منذ صدور مذكرة اعتقاله.

واستقبله على مدرج المطار وزير الدفاع المجري كريستوف زالاي-بوبروفنيتسكي الذي رحّب به عبر منشور على فيسبوك.

وخلال زيارته، يجري نتنياهو محادثات مع نظيره المجري ومسؤولين آخرين، قبل أن يعود إلى إسرائيل في السادس من إبريل/ نيسان. وتأتي هذه الزيارة رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي تشمل أيضًا وزير أمنه السابق يوآف غالانت.

وكان أوربان قد ندد بشدة بالمذكرة معتبرًا إياها "معيبة"، رغم أن المجر وقّعت على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية عام 1999، وصادقت عليه عام 2001. ومع ذلك، لم تصدر بودابست أمراً تنفيذياً لتفعيل التزاماتها تجاه المحكمة، ما يجعلها غير ملزمة بتوقيف نتنياهو وفقاً لموقفها الرسمي.