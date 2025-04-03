عضو كنيست يهاجم نتنياهو: قمة الوقاحة

فلسطين اليوم

هاجم عضو الكنيست السابق إيتان كابل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية زيارته إلى المجر.

ويصل نتنياهو المجر في أول زيارة له إلى دولة أوروبية منذ صدور أوامر الاعتقال الدولي.

وقال كابل: هذه قمة الوقاحة. إسرائيل تعيش واحدة من أسوأ أزماتها، ووفقاً لرئيس الحكومة نفسه، فنحن في خضم حرب.

وأضاف: قد يبدو للبعض أن هذه الزيارة أمر ثانوي، لكن بالنسبة لي ليست كذلك على الإطلاق. قيادة الحكومة اليوم أشبه بالكلب، ومع ذلك أشعر أنني أُهين الكلاب بهذا التشبيه.