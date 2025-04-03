متابعة العدوان لحظة بلحظة: 100 شهيد خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

انتشال 3 شهداء أطفال من عائلة جندية ارتقوا في قصف الاحتلال لمنزل في حي الشجاعية شرق غزة.

استشهاد هلا بهاء أبو دقة لتلتحق بأسرتها التي استُشهدت بالكامل في قصف مركبتهم قبل أسابيع في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس

إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية بين مفترق ميراج وكف صوفا شرقي رفح.

غارة جوية تستهدف منزلاً يعود لعائلة أبو عقل بحي النصر شرقي رفح؛ دون وقوع إصابات.

الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مسار من شارع صلاح الدين قرب مدخل صوفا الشرقي المؤدي لمدينة رفح.

قصف مدفعي إسرائيلي شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

استشهاد الطفل إبراهيم محمد عبد الرحيم شراب متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف على منزل أسرته التي استشهدت بالكامل وهي مكونة 5 أفراد في حي المنارة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية متوقفة في محيط مدرسة الجاعوني شرقي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة فجرًا ؛ دون إصابات.



استشهاد الطفل إبراهيم محمد عبد الرحيم شراب متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف على منزل أسرته التي استشهدت بالكامل وهي مكونة 5 أفراد في حي المنارة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



اندلاع حريق كبير جراء القصف الإسرائيلي على بركس مساعدات على حي الزهور في مدينة رفح.

وصول شهيد وعدد من الاصابات لمستشفى الكويت التخصصي الميداني "شفاء فلسطين"جراء استهداف طائرات الاحتلال لخيام النازحين في شارع الإسطبل بمواصي خانيونس.



أكثر من 24 شهيدًا جرّاء القصف الجوي الإسرائيلي على مدينتي خان يونس وغزة منذ فجر اليوم



غارة جوية إسرائيلية جديدة على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة



إطلاق نار وقنابل دخانية في محيط جسر المغراقة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة



شهداء جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل وخياما للنازحين شرقي مدينة خان يونس



استشهاد المواطن أحمد إياد محمد فرحات في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة .



استشهاد الشاب خليل حازم طبش وإصابة آخرين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة طبش في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة