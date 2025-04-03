الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بغزة لليوم الـ17

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عدوانه على قطاع غزة، مرتكبا مزيدا من المجازر الدموية، ومخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا هائلا، وسط مجاعة حقيقية جراء تواصل إغلاق المعابر.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد أكثر من 41 مواطنا وإصابة آخرين في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

واستشهد أكثر من 15 مواطنا جراء استهداف الاحتلال مربعا سكنيا في شارع المنصورة بحي الشجاعية في مدينة غزة.

وبحسب مصادر محلية، استشهد 3 مواطنين وأصيب أكثر من 15 آخرين وفقد آخرون جراء قصف منزل عائلة أبو هين في حي الشجاعية.

كما استشهد 10 مواطنين في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الخضري بشارع اليرموك بمدينة غزة بينهم الدكتور أحمد طلال الخضري وعدد من أبنائه.

وأُعلن عن ارتفاع حصيلة العدوان على منزل لعائلة شراب في منطقة الضابطة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع إلى 7 شهداء، هم حمد عبد العزيز عبد العاطي شراب، باسم أحمد عبد العزيز شراب، سهيلا محمد سالم شراب، سمر أحمد عبد العزيز شراب، محمد أحمد عبد العزيز شراب، حذيفة أحمد عبد العزيز شراب، وإسراء عبد الحميد شبير شراب.

فيما ارتفع عدد شهداء القصف على خيمة تؤوي نازحين في منطقة معن شرقي المدينة إلى 4.

كما أفيد باستشهاد الأشقاء سمر وحذيفة ومحمد أحمد عبد العزيز شراب جراء قصف منزل في منطقة الضابطة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كذلك استشهدت الشابة روان غسان إسماعيل النفار جراء قصف إسرائيلي على منزل زوجها في منقطع قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالإضافة لعدد من الإصابات.

واستشهد المواطن محمود الغلبان ليلتحق بزوجته وشقيقه أحمد، في قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة معن شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء إلى 3.

وصباح اليوم الخميس، استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف جوي للاحتلال على منزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المدنيين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو مصطفى في منطقة واد صابر في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبلغت حصيلة العدوان منذ 18 مارس/ آذار الماضي، 1066 شهيدا و 2597 مصابا، ما يرفع إجمالي الشهداء والمصابين منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023 إلى 50432 شهيدًا، و 114638 وفق آخر معطيات لوزارة الصحة في قطاع غزة.