قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واعتقلت عددا من المواطنين من رام الله ونابلس، بعد مداهمة منازلهم.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر السرطاوي، عقب اقتحام منزل عائلته في شارع الاتحاد في حي الجبل الشمالي بالمدينة.

كما دهمت عدة آليات عسكرية للاحتلال منطقة مستشفى الاتحاد في الجبل الشمالي بمدينة نابلس، وحاصرت منزلًا لعائلة السرطاوي قبل اعتقال الشاب "عمر"، والانسحاب من المدينة.

وفي رام الله، دهمت قوات خاصة "إسرائيلية" منطقة شارع ركب، وسط المدينة، واقتحمت محلًا تجاريًا، قبل أن تعتقل 5 شبان، لم تعرف هويتهم بعد، وتنسحب من المدينة.

كما دهمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا، غربي مدينة رام الله، واعتقلت الشاب مهدي خالد حسين، عقب اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال تسللت بمركبة تجارية مدنية واعتقلت الشبان قبل أن تقتحم عدة مركبات وتعزيزات عسكرية أخرى مدينة رام الله، وتحديدا منطقة "المنارة" و"دوار الساعة"، وسط المدينة.

كما طالت اعتقالات الاحتلال كلًا من شريف سامر فقها بعد مداهمة منزله في منطقة البستان في بلدة عنبتا، وأنور برهوش من منزله في بلدة كفر اللبد، شرقي مدينة طولكرم، بالإضافة للشاب وليد عبد صلاح من منزل عائلته في بلدة الخضر جنوبي مدينة بيت لحم.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين من مخيم عين السلطان بالمدينة.

ويشن جيش الاحتلال، منذ 7 أكتوبر 2023، حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت أكثر من 15600 مواطن من الضفة والقدس المحتلتين، وفق هيئات الأسرى.