الاحتلال يشن غارات على "الناقورة" جنوب لبنان

فلسطين اليوم

شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الخميس، 3 غارات على بلدة الناقورة جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية، بأن طيران الاحتلال الحربي نفذ أكثر من غارة على محيط بلدة الناقورة، وغارة واحدة استهدفت منزلًا سكنيًا جاهزًا في وسط البلدة.

بدوره قال الدفاع المدني اللبناني، إن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر اليوم بثلاث غارات جوية المركز المستحدث للدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة الناقورة، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتضرر سيارتي إسعاف وإطفاء، بدون وقوع إصابات".

وأكد الدفاع المدني أن هذا الاعتداء يأتي في إطار الخروقات اليومية والعدوان المتواصل الذي يشنه الاحتلال على لبنان.

ويوم الثلاثاء الماضي، استشهد 4 مواطنين وأصيب 7 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.