سلسلة غارات أميركية على اليمن.. و61 شهيدا منذ منتصف مارس

فلسطين اليوم

استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، في غارات جوية أميركية على عدة محافظات في اليمن.

وشن الطيران الحربي الأميركي غارة استهدفت سيارة مواطن في منطقة قحازة بمديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء.

وفي محافظة صعدة، شن الطيران الأميركي 27 غارة جوية جنوب شرق مدينة صعدة وعدة غارات جوية على معسكر كهلان شرق مدينة صعدة.

فيما استهدف العدوان الأميركي بغارات جوية شبكة الاتصالات في جبل نامه بمديرية جبلة في محافظة إب، ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين.

و في محافظة الحديدة، شنت الطائرات الأميركية غارة على رأس عيسى في مديرية الصليف بالحديدة أدت إلى استشهاد مواطن وجرح مواطن آخر

كما استهدفت خزان المياه في قرية الصنيف بمديرية المنصورية، وهو خزان حيوي يخدم ثماني قرى ريفية في المديرية.

وبحسب مصادر محلية يمنية، فإن استهداف خزان مياه الصنيف، بالإضافة إلى استهداف مشروع ومبنى مؤسسة المياه في مديرية المنصورية في وقت سابق، تسبب في تعطيل خدمة المياه عن أكثر من 50 ألف مواطن في المنطقة.

وأفادت وزارة الصحة اليمنية في بيان ، بارتفاع حصيلة العدوان الأميركي إلى 61 شهيدا مدنيا و139 مصابا منذ منتصف آذار/ مارس الماضي.

وأكدت الصحة اليمنية أن حصيلة العدوان منذ بدء عملية إسناد اليمن لغزة حتى الأول من أبريل 2025م، وصلت إلى 250 شهيدا و 714 مصابا مدنيا.