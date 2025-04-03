10 شهداء في عدوان إسرائيلي على سوريا

فلسطين اليوم

استشهد 10 مواطنين، فجر اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي على حرش الجبيلية في ريف درعا الغربي، جنوب سوريا.

وبحسب مصادر محلية سورية، فإن عددا من الشهداء والإصابات وصلوا إلى مستشفى نوى نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف ريف درعا الغربي جنوبي سوريا.

وكثفت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على منطقة نوى، ومحيط حرش تسيل، وتل الجموع، ما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين في المنطقة.

ودعت المساجد في "نوى" إلى النفير العام لمواجهة التوغل الإسرائيلي المكثف في المنطقة والجاسم في ريف محافظة درعا الغربي.

فيما شهدت أجواء المنطقة تحليقاً مكثفاً لطيران الاحتلال المروحي.

ودانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات، موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على سوريا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صباح الخميس،إنه "في انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة الجمهورية العربية السورية، شنت القوات الإسرائيلة غارات جوية على 5 مناطق مختلفة في أنحاء البلاد خلال 30 دقيقة، مما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماه العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين”.

وأضافت الوزارة أن التصعيد يشكل محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها.