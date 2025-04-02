30 مدينة مغربية تشهد مظاهرات حاشدة تنديدًا بالحرب على غزة

فلسطين اليوم

شهدت 30 مدينة مغربية مظاهرات حاشدة، احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وذلك تعبيرًا عن دعم القضية الفلسطينية ورفض المجازر الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى المطالبة بإسقاط التطبيع، وفقًا لبيان صادر عن المبادرة المغربية للدعم والنصرة.

وأفاد البيان اليوم الأربعاء، أن آلاف المغاربة شاركوا في هذه الاحتجاجات، التي شملت مدنًا كبرى مثل الرباط، الدار البيضاء، طنجة، وتطوان، مشيرًا إلى أن المظاهرات لم تقتصر على المبادرة المغربية للدعم والنصرة، بل انضمت إليها هيئات أخرى، أبرزها الهيئة المغربية للدعم والنصرة، التي نظّمت فعاليات تضامنية مماثلة.

وتأتي هذه التحركات الشعبية في وقت يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 18 مارس الماضي، وسط تزايد الدعوات لمواقف رسمية أقوى تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية.