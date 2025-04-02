حماس ترفض الرد على ورقة الاحتلال وتتهمه بنسف مقترح الوسطاء

فلسطين اليوم

كشفت مصادر إعلامية، مساء اليوم الأربعاء، أن حركة حماس قررت عدم التعاطي مع الورقة الإسرائيلية الأخيرة التي قُدمت عبر الوسطاء، معتبرة أن إسرائيل نسفت المقترح الذي وافقت عليه الحركة قبل أيام.

وأفادت المصادر بأن الجزيرة حصلت على نسخة من مقترح الوسطاء المقدم في 27 مارس، والذي وافقت عليه حماس، إلى جانب نسخة من الرد الإسرائيلي عليه، مما يكشف عن التباين الكبير في المواقف بين الطرفين.

ووفقًا للتفاصيل، تضمن مقترح الوسطاء عرضًا للإفراج عن خمسة جنود إسرائيليين أسرى خلال 50 يومًا، بينهم الجندي عيدان أليكسندر، مقابل الإفراج عن 250 أسيرًا فلسطينيًا، من بينهم 150 محكومون بالمؤبد، بالإضافة إلى 2000 أسير من قطاع غزة.

إليكم بنود مقترح الوسطاء المقدم في 27 مارس والذي وافقت عليه حماس:

- عرض مقترح الوسطاء إفراج حماس عن 5 جنود أسرى خلال 50 يومًا، بينهم "عيدان أليكسندر".

- تضمن المقترح الإفراج عن 250 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 150 محكومون بالمؤبد و2000 من أسرى غزة.

- نص المقترح على تعهد بعودة الأمور إلى ما قبل 2 مارس، وفتح المعابر وتنفيذ البروتوكول الإنساني.

- نص المقترح على أن تقدم حماس و"إسرائيل" تفاصيل عن وضع الأسرى لدى كل منهما، أحياء وأمواتًا، في اليوم العاشر.

- تعهد الوسطاء ببدء تفاوض فوري خلال 50 يومًا على وقف نار دائم، وانسحاب كامل، وترتيبات اليوم التالي.





الجزيرة