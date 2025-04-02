الغارديان: أدلة على إعدامات ميدانية لعمال إغاثة برصاص الاحتلال بغزة

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة الغارديان، اليوم الأربعاء، نقلًا عن طبيب شرعي في مستشفى ناصر، عن أدلة واضحة على عمليات إعدام ميدانية استهدفت عمال إغاثة فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الطبيب أن أماكن الإصابات المحددة التي تعرض لها الضحايا تثبت أن الرصاص أُطلق من مسافة قريبة، مما يعزز فرضية الإعدام الميداني.

ووفقًا للتقرير، فإن أربع جثث لمسعفين أصيبت برصاصات متعددة، بينما لم يتمكن الأطباء من تحديد هوية جثة خامسة بسبب تعرضها لتشوهات خطيرة بعد أن نهشتها كلاب.

وأضاف الطبيب الشرعي أن إحدى الرصاصات استهدفت رأس أحد الضحايا، بينما أصيب آخر برصاصة في القلب، في حين تعرّض ثالث لسبع رصاصات متفرقة.

وتأتي هذه التقارير وسط تصاعد الاتهامات بارتكاب الجيش الإسرائيلي انتهاكات جسيمة بحق الطواقم الإنسانية في غزة، وسط مطالبات دولية بإجراء تحقيق مستقل في الحادثة.