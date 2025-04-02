نتنياهو: سيطرنا على محور "ميراج" لهذا السبب

فلسطين اليوم

زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء 2 ابريل 2025، أن جيش الاحتلال سيطر على أراضٍ في قطاع غزة، مدعياً أنه يضرب المقاومة ويدمر البنية التحتية، بهدف الضغط على حركة حماس وتسليم الأسرى الإسرائيليين.

وادعى نتنياهو، أن "إسرائيل" تسيطر الآن على "محور ميراج" بين مدينتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، واصفاً اياه بأنه محور "فيلادلفيا الثانية".

وأوضح نتنياهو أن السيطرة على هذا المحور ستمكن "إسرائيل" من قطع قطاع غزة وزيادة الضغط على حركة حماس لتسليم المحتجزين الإسرائيليين لديها.

وأكد نتنياهو، أن "إسرائيل" مصممة على تحقيق أهداف الحرب، وأنها تعمل بلا كلل، بخط واضح ومهمة واضحة.

و"محور ميراج" هو في الواقع المحور الذي يفصل بين خان يونس ورفح. هذا محور يمر في المكان الذي كان يقع فيه في السابق، في مستوطنة غوش قطيف، مستوطنة موراج، ولذلك سُمي بهذا الاسم.