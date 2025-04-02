منذ صباح اليوم.. 18شهيداً وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس

فلسطين اليوم

أكدت مصادر طبية، وصول 18 شهيداً بينهم نساء وأطفال إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، منذ صباح اليوم الأربعاء 2 ابريل حتى اللحظة.

وكانت استشهدت، مساء، مواطنة وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي قرب خانيونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد 8 مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، على حي السلام في مدينة خان يونس.

وكانت مصادر طبية أعلنت ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 50,423 شهيداً، والإصابات إلى 114,638، منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.