الجزائر تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن لبحث تصعيد الاحتلال بفلسطين

فلسطين اليوم

طلبت الجزائر، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بعد ظهر يوم الخميس.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن الطلب جاء استجابةً للتصعيد الإسرائيلي الخطير، خصوصًا في قطاع غزة، الذي يعاني من حصار مشدد منذ أكثر من شهر، إلى جانب عمليات قتل عشوائي استهدفت عمال الإغاثة والطواقم الإنسانية.

وأشارت الوكالة إلى أن الطلب الجزائري جاء أيضًا بعد العثور على جثامين 15 من العاملين في مجال الطوارئ والإغاثة في غزة، من بينهم أفراد تابعون للهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة.

كما بررت الجزائر طلبها بتزايد العنف غير المسبوق من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي.