إعلام عبري: إطلاق صاروخين من شمال القطاع باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"

فلسطين اليوم

زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء 2 ابريل 2025، إطلاق صاروخين من قطاع غزة، تجاه مستوطنات "الغلاف" الشمالي.

وادعت القناة "14" العبرية، رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو منطقتي "سديروت وكفار عزة".

وأشارت إلى أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق محاذية لقطاع غزة.



بدوره، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "الدفاعات الجوية" اعترضت صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.