الأوقاف تستنكر اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

فلسطين اليوم

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء، ووصفته بــ"التدنيس للمقدسات الإسلامية" التي أصبحت عرضة للانتهاكات اليومية من قبل عصابات المستعمرين الذين يعملون بغطاء حكومة يمينية تعمل بشكل حثيث على السيطرة على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية من خلال خطة ممهنجة ومحددة بشكل واضح، ولا أدل على ذلك من ما يقوم به هذا المتطرف بن غفير من اقتحامات تؤكد الغطاء السياسي الإسرائيلي لها.

وكان بن غفير قد اقتحم الأقصى مدعوماً من حكومته اليمينية المتطرفة لـ (8) مرات منذ توليه منصبه و(5) مرات منذ بدء الحرب على غزة. وكان أصدر سابقاً عدة تصريحات يمينة متطرفة هدد فيها بتأسيس كنيس يهودي في المسجد الأقصى.

وطالبت الأوقاف، في بيان، المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالعمل على إيقاف ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات واعتداءات.