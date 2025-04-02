سموتريتش يتراجع عن استقالته من وزارة المالية

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن تراجع بتسلئيل سموتريتش بقراره سحب استقالته كوزير للمالية "الإسرائيلية".



وأول أمس أفادت مصادر عبرية، باستقالة بتسلئيل سموتريتش من منصبه في وزارة المالية "الإسرائيلية".

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن سموتريتش قدم استقالته من منصب وزير المالية وعاد ليكون عضوًا في الكنيست، وذلك احتجاجًا على مطالب إيتمار بن غفير بالحصول على منصب وزاري إضافي.



وعلّق متحدث باسم سموتريتش: "استقالة الوزير جاءت احتجاجا على طلب إيتمار بن غفير رئيس حزب "القوة اليهودية" الحصول على المزيد من المناصب الوزارية لدى عودته إلى الحكومة".