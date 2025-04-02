فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء 2-4-2025، عن هدف توسيع جيش الاحتلال عمليته العسكرية في مدينة رفح.

وقالت القناة 14 العبرية: "إن لواء غفعاتي بدأ الليلة الماضية عملية عسكرية في الشابورة في رفح". بحسب قولها.

وقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو: "قواتنا بدأت السيطرة على محور فيلادلفيا الثاني جنوبي قطاع غزة، ونعمل على العودة إلى "محور ميراج" ليكون بمثابة فيلادلفيا الثانية". وفق قوله.

وأضاف نتنياهو: نعمل على تقطيع أوصال قطاع غزة وتشديد الضغط خطوة بعد خطوة، مبيناً أنه "نزيد الضغط في قطاع غزة تدريجيًا حتى نعيد المخطوفين". على حد قوله.

وأعلن وزير الدفاع الحرب يسرائيل كاتس توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، للسيطرة على "مناطق شاسعة"، بعد استئناف الحرب الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه من المقرر السيطرة على مساحات واسعة من القطاع وضمّها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال قد استأنف الحرب على قطاع غزة في 18 مارس/ آذار المنصرم، بعد توقفها في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. ومع نهاية هذه المرحلة، رفضت إسرائيل الانتقال إلى المرحة الثانية واستأنفت الحرب بذريعة إجبار حركة حماس عبر الضغط العسكري على إطلاق سراح من بقي من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، كما جاء استئناف الحرب بعد طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لتهجير أهالي قطاع غزة نحو دولة ثالثة، وهو ما تمسكت به حكومة الاحتلال، وأصبح أحد أهداف حربها على القطاع إجبار الأهالي على مغادرته تحت القصف والتدمير.



