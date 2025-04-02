الداخلية بغزة تنعى اثنين من ضباطها استشهدا بقصف دير البلح

فلسطين اليوم

نعت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأربعاء 2-4-2025، اثنين من ضباط الشرطة ارتقيا جراء استهداف طائرات الاحتلال لقوة من ضباط وعناصر الشرطة في مدينة دير البلح وسط قطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الشهيدين هما: الشهيد نقيب/ مريد محمد فرج الله، والشهيد ملازم/ يونس محمد المشارفة.

وبينت أنه أصيب خمسة آخرون من أفراد قوة الشرطة المستهدفة، وقد أدى الاستهداف أيضاً إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

وأكدت الداخلية على تقاطع أهداف الاحتلال مع أهداف مثيري الفوضى والخارجين عن القانون، موضحة أن محاولات الاحتلال وأعوانه لن يكتب لها النجاح، وإن وزارة الداخلية وأجهزتها ستواصل القيام بواجبها مهما كلف الثمن.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف استهداف ضباط وعناصر الشرطة في قطاع غزة، وإلزامه بالقانون الدولي الذي يحرم استهداف الشرطة باعتبارها جهاز حماية مدنية.