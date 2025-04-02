أوكسفام: مخاطر المجاعة تتزايد في غزة

فلسطين اليوم

أكدت منظمة أوكسفام، اليوم الأربعاء 2-4-2025، أن العمليات الإنسانية في غزة تعاني من عوائق شديدة ومخاطر المجاعة تتزايد.

وقالت أوكسفام في تصريحات لها: القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل ما يقرب من 700 شخص بينهم ما لا يقل عن 200 طفل منذ 18 مارس الماضي".

وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر جديدة بتهجير جماعي قسري ما أجبر نحو 120.000 فلسطيني على الفرار.

وأضافت أوكسفام: "غياب ضمانات الأمن للعاملين في المجال الإنساني داخل غزة يعرقل بشدة جهود الإغاثة".

واستُشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء 2-4-2025، بقصف الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية: "9 شهداء بينهم طفلة ومصابون في قصف إسرائيلي محيط محطة التحرير شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

كما استُشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء 2-4-2025، باستهدافين من طيران الاحتلال لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "استُشهد 4 مواطنين بالاستهداف الاول لمجموعة مواطنين قرب مسجد أنصار وسط دير البلح، فيما تم الاستهداف الثاني محيط موقع ال 17 غرب دير البلح.

وأضافت المصادر: "4 شهداء وجرحى بقصف الاحتلال عناصر من الشرطة الفلسطينية، قرب مسجد أنصار في دير البلح، وسط قطاع غزة".