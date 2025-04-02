فلسطين اليوم

استُشهد فتى، اليوم الأربعاء 2-4-2025، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة السيلة الحارثية غرب جنين بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "استشهاد فتى برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة عند مدخل بلدة سيلة الحارثية غرب جنين".

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة مدرعات، وتمركزت على مدخل البلدة ونشرت قواتها في شوارعها، وأطلقت الرصاص الحي على المواطنين، وسط اندلاع مواجهات.



