الاحتلال يعترف: حزب الله استهدف قواعد الجيش في الشمال بدقة!

فلسطين اليوم

أقرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء 2-4-2025، أن حزب الله استهداف خلال المواجهة مع جيش الاحتلال مقرات القيادة التابعة له.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "حــــــزب اللـــه استهدف قاعدة فرقة الجليل عند الحدود خلال الحــــرب مما استدعى نقلها إلى منطقة خلفية لكنــــه عــاد واستــهدف القـــاعدة المستحدثـة". وفق قولها.

وأضافت "إسرائيل اليوم" العبرية: حــزب الله دمّر مساكن الجنود خلال الحرب عند الحدود الشرقــــية مــع لبنـــــــان بالكـــــــامل تقـــــريبًا".