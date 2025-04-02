مقاومون يستهدفون مدرعة بعبوة ناسفة غرب جنين

فلسطين اليوم

استهدف مقاومون، اليوم الأربعاء 2-4-2025، مدرعة لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة ببلدة السيلة الحارثة غرب جنين.

وقالت مصادر محلية: "مقاومون يستهدفون مدرعة لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة قرب مدخل بلدة سيلة الحارثية غرب جنين".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 72على التوالي، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

ويستمر الاحتلال في دفع تعزيزات عسكرية ومدرعاته إلى المدينة والمخيم، ونشر قوة من الجنود المشاة في منطقة الغبز في محيط المخيم ومنطقة واد برقين، وشق الطرق وتوسيعها، وتغيير جغرافية المخيم، وهدم منازل المواطنين.

وتظهر الصور والفيديوهات من داخل المخيم، تمركز الدبابات الإسرائيلية في أحياء بعمق المخيم، وسط انتشار لجنود وفرق المشاة في حاراته على الرغم من إخلاء سكانه قسريا.

ويواصل جيش الاحتلال تدريباته العسكرية في محيط حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، يطلق الرصاص الحي من وقت لآخر في محيط مخيم جنين الخالي من السكان.