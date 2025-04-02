فلسطين اليوم

استُشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء 2-4-2025، باستهدافين من طيران الاحتلال لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "استُشهد 4 مواطنين بالاستهداف الاول لمجموعة مواطنين قرب مسجد انصار وسط دير البلح، فيما تم الاستهداف الثاني محيط موقع ال 17 غرب دير البلح.

وأضافت المصادر: "4 شهداء وجرحى بقصف الاحتلال عناصر من الشرطة الفلسطينية، قرب مسجد أنصار في دير البلح، وسط قطاع غزة".

وبحسب المصادر: "استشهاد الشرطيين مريد فرج الله ويونس المشارفة والطفل يوسف الأطرش، بقصف الاحتلال قوة من ضباط وعناصر الشرطة في دير البلح وسط قطاع غزة".

وقالت المديرية العامة للشرطة في تصريح أولي: شهداء وإصابات في استهداف طائرات الاحتلال لقوة من ضباط وعناصر الشرطة في مدينة دير البلح قبل قليل.

وكانت قالت مصادر طبية في وقت سابق: 57 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم".







يتبع..