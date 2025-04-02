الاحتلال يعين قائماً بأعمال نتنياهو لحين عودته من السفر

فلسطين اليوم

قرر كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 2-4-2025، تعيين وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين في منصب رئيس وزراء كيان الاحتلال لحين عودة نتنياهو من سفره للمجر.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الأحد، وافقت الحكومة عبر تصويت هاتفي على أن يتولى وزير القضاء ياريف ليفين منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء".

وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذا التعيين تم "لحين عودة نتنياهو من المجر". على حد قولها.