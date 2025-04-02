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الإعلام العبري يكشف عن سبب الانفجارات في "أشكول"
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء 2-4-2025، عن سبب الانفجارات التي سمعت في منطقة "أشكول" في غلاف غزة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: المجلس الإقليمي أشكول أبلغ سكانه أن دويّ الانفجارات العنيفة التي تُسمع في مناطق غلاف غزة ناتجة عن نشاط مكثف للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة". وفق قولها.
وأضافت الصحيفة: "أوضح الجيش أن هذه الأصوات "من المتوقع أن تستمر خلال بقية اليوم والليل أيضًا". على حد قوله.