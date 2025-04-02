صورة صافرات الإنذار تدوي في كيسوفيم خشية تسلل مسيّرة

فلسطين اليوم

دوت صافرات الإنذار، اليوم الأربعاء 2-4-2025، في مستوطنة "كيسوفيم" بغلاف غزة بدعوى تسلل طائرة مسيرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له: اشتباه بتسلل مسيّرة لمنطقة كيسوفيم المحاذية لقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "قبل قليل، تم تفعيل حالة التأهب في منطقة كيسوفيم، بعد الاشتباه في وجود هدف جوي مشبوه. الحدث لا زال مستمرًا". بحسب قوله.

وأضاف: "يجب الاستمرار في اتباع إرشادات قيادة الجبهة الداخلية المحدثة". على حد وصفه.



