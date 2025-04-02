أطباء بلا حدود: الحصار الإسرائيلي على غزة أدى لنقص بالأدوية

فلسطين اليوم

أكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأربعاء 2-4-2025، أن فرقها في غزة تضطر لتضميد الجروح دون تخفيف للألم بسبب نقص الأدوية ويجب على السلطات الإسرائيلية إنهاء العقاب الجماعي لسكان القطاع.

وقالت المنظمة: "الحصار الإسرائيلي على غزة مُنذ أكثر من شهر أدّى إلى نقص حاد في بعض الأدوية الأساسية".

ودعت السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء حصارها اللاإنساني على غزة فوراً.

وكان استشهد صباح اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، 19 شهيداً بينهم أطفال في قصف الاحتلال عيادة الأونروا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد مدير عام وزارة الصحة بغزة د. منير البرش: أن 19 شهيداً بينهم 9 أطفال وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال مقر عيادة وكالة "الأونروا" التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وأوضح ، أن معظم الضحايا أصيبوا بتشوهات وحروق خطرة جراء قصف عيادة الأونروا بجباليا، حيث يتعمد الاحتلال القتل أكثر من الجرح، والمصابون يعانون من حروق تتجاوز نسبتها 50%.

وأكد د. البرش، أن الواقع الصحي في أسوأ ظروفه في القطاع والاحتلال يرتكب مجزرة تلو أخرى.