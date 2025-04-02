بريطانيا: على "إسرائيل" إنهاء منع وصول المساعدات لغزة
أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الأربعاء 2-4-2025، أن على إسرائيل أن تكف عن منع وصول المساعدات إلى غزة ويجب إطلاق سراح الأسرى.
وقال ستارمر: الهجمات على العاملين في مجال المساعدات الإنسانية غير مبررة على الإطلاق".
وكان استشهد صباح اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، 19 شهيداً بينهم أطفال في قصف الاحتلال عيادة الأونروا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وأفاد مدير عام وزارة الصحة بغزة د. منير البرش: أن 19 شهيداً بينهم 9 أطفال وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال مقر عيادة وكالة "الأونروا" التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة.
وأوضح ، أن معظم الضحايا أصيبوا بتشوهات وحروق خطرة جراء قصف عيادة الأونروا بجباليا، حيث يتعمد الاحتلال القتل أكثر من الجرح، والمصابون يعانون من حروق تتجاوز نسبتها 50%.
وأكد د. البرش، أن الواقع الصحي في أسوأ ظروفه في القطاع والاحتلال يرتكب مجزرة تلو أخرى.