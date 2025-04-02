"الغذاء العالمي": امداداتنا بغزة ستنفذ قريباً

فلسطين اليوم

حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء 2-4-2025، من أن الإمدادات الخاصة بتوزيع الوجبات الساخنة في قطاع غزة ستكفي لمدة أقصاها أسبوعان، وأن آخر الطرود الغذائية ستوزع خلال يومين.

جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة إكس، بشأن الوضع في قطاع غزة المحاصر الواقع تحت عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع إدخال المساعدات إليه.

وقال البرنامج: "جميع المخابز الـ25 المدعومة من "الأغذية العالمي" في غزة أغلقت، بسبب نقص الوقود والدقيق".

وأضاف: "توزيع الوجبات الساخنة مستمر ولكن الإمدادات تكفي لأسبوعين كحد أقصى، وسنوزع آخر الطرود الغذائية خلال يومين".

جدير ذكره أنه لليوم الثاني على التوالي، تغلق مخابز قطاع غزة المدعومة من "الأغذية العالمي" أبوابها بعد نفاد كميات الدقيق والوقود اللازم لتشغيلها، جراء مواصلة الاحتلال إحكام حصاره على القطاع منذ شهر.