8 شهداء وإصابات بقصف الاحتلال شرق خانيونس

فلسطين اليوم

استُشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء2-4-2025، بقصف طائرات الاحتلال لحي السلام شرق خانيونس جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية: "8 شهداء ومصابون إثر قصف استهدف مجموعة من المواطنين في حي السلام جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وقالت مصادر طبيبة: "وصول 8 شهداء الى المستشفى الاوروبي نتيجة الغارة على حي السلام جنوب خانيونس".

وكان استشهد صباح اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، 19 شهيداً بينهم أطفال في قصف الاحتلال عيادة الأونروا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد مدير عام وزارة الصحة بغزة د. منير البرش: أن 19 شهيداً بينهم 9 أطفال وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال مقر عيادة وكالة "الأونروا" التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وأوضح ، أن معظم الضحايا أصيبوا بتشوهات وحروق خطرة جراء قصف عيادة الأونروا بجباليا، حيث يتعمد الاحتلال القتل أكثر من الجرح، والمصابون يعانون من حروق تتجاوز نسبتها 50%.

وأكد د. البرش، أن الواقع الصحي في أسوأ ظروفه في القطاع والاحتلال يرتكب مجزرة تلو أخرى.