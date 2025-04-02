أميركا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

فلسطين اليوم

تستعد الولايات المتحدة، لإرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر مع اليمن.

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، شون بارنيل، اليوم الأربعاء، أنّ حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستنضمّ إلى حاملة الطائرات "هاري أس. ترومان"، من أجل "مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع أيّ عدوان، وحماية التدفّق الحرّ للتجارة في المنطقة"، فيما لم يحدّد المكان الذي ستبحر فيه هاتان الحاملتان.

وأضاف بارنيل أنّ وزير الدفاع، بيت هيغسيث، أمر بإرسال "أسراب إضافية وأصول جوية أخرى في المنطقة بهدف تعزيز قدرات الدفاعات الجوية".

ويأتي ذلك بعد استنئناف اليمن عملياته منذ تجدّد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن بينها عملية استهدفت حاملة الطائرات "هاري أس ترومان" الأميركية في البحر الأحمر.