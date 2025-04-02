الصحة تنشر حصيلة الشهداء والإصابات خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وصول 24 شهيداً وو 55 إصابة لمستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فلا لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,066 شهيد، 2,597 اصابة).

فيما ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 50,423 شهيد و 114,638 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.