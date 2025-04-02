ألمانيا تعتزم ترحيل 4 نشطاء شاركوا في تظاهرة داعمة لغزة

فلسطين اليوم

قررت السلطات الألمانية، مساء الثلاثاء، ترحيل 4 نشطاء أجانب بينهم مواطنون أوروبيون، شاركوا في تظاهرة داعمة لقطاع غزة في العاصمة برلين.

وقال موقع "ذا إنترسبت" الإخباري، إن سلطات الهجرة أصدرت أوامر الترحيل، بموجب قانون الهجرة الألماني بحق 4 أشخاص يحملون الجنسيات الأميركية والأيرلندية والبولندية.

وأكد "ذا إنترسبت"، أنه تم إبلاغ المقيمين بمغادرة البلاد قبل 21 أبريل/ نيسان، مشيرًا إلى أنّه سيتم ترحيلهم قسرا في حال بقائهم بعد هذا التاريخ.

وأشار الموقع إلى أن قرار الترحيل يأتي بعد توجيه اتهامات لهم تتضمن إلحاق الضرر بالممتلكات ووصف الشرطة بـ"الفاشية"، والمشاركة في احتجاجات داخل حرم جامعة، ورفع شعارات محظورة.

وبحسب الموقع، فإن قرار الترحيل تم اتخاذه بناءً على ضغوط سياسية، وأن الأشخاص المعنيين لم يُدانوا بأي جريمة حتى الآن.

وأوضح أن مسؤولًا رفيع المستوى في دائرة الهجرة في برلين عبر عن مخاوفه بشأن ترحيل هؤلاء الأشخاص، مشددًا أن ترحيل هؤلاء الأشخاص سيكون مخالفًا للقانون.

و منذ بداية العام الجاري، فرضت ألمانيا قيودا إضافية مثل حصر الخطابات والشعارات في الاحتجاجات باللغتين الألمانية والإنجليزية فقط، ما يشكل حظرًا فعليًا على العربية، ويعكس محاولة لتقييد التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين.