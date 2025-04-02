فلسطين اليوم

لم يتمالك والد الشهيد يوسف درغام نفسه، حينما كان يودع نجله الذي استشهد مع ابن عمه مصعب عندما كانوا يتفقدون منزلهم الذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

يوسف وابن عمه مصعب، ذهبا لبيتهم المقصوف لتفقده، فباغتتهم طائرات الاحتلال بصاروخ قتلهم.

وحتماً عندما يودع الأب نجله الشهيد لا يكون أمام المواسين سوى الدموع والبكاء قهراً.









