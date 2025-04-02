إصابة برصاص الاحتلال في "العديسة" جنوب لبنان

فلسطين اليوم

أصيب لبناني، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال عقب استهداف بلدة العديسة، جنوبب لبنان، بإطلاق نار.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها، بأن "إطلاق نار من العدو الإسرائيلي على بلدة العديسة، أدى إلى إصابة مواطن بجروح".

ويواصل جيش الاحتلال ارتكاب مزيد من الاعتداءات بحق المدنيين في لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن عدة آليات عسكرية لللاحتلال تقدمت فجر اليوم الأربعاء، من منطقة "اللبونة" شرقي الناقورة داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، ترافقها جرافات، باتجاه رأس الناقورة.

وأضافت الوكالة "عملت آليات وجرافات الاحتلال على رفع ساتر ترابي قطعت فيه الطريق الرابط بين الجانبين، قبالة موقع جل العلام؛ الذي يشرف على الناقورة وعلما الشعب".

وقصفت طائرة مُسيرة للاحتلال، غرفة جاهزة في ساحة بلدة يارون، مما أدى إلى تدميرها بدون وقوع إصابات. بينما حلّقت طائرة استطلاع تابعة للاحتلال، وبشكل متواصل، فوق القرى والبلدات جنوبي مدينة صور.

وصباح أمس الثلاثاء، اسشتهد 4 لبنانيين وأصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف بناية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية "بيروت".

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، بسلسلة اعتداءات يومية.