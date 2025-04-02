القصف متواصل: 47 شهيداً منذ الفجر يرفع عدد الشهداء منذ 15 يوماً لـ1100

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، شن عدوانه على قطاع غزة، بمزيد من الغارات التي تستهدف المواطنين في منازلهم وخيمهم.

1.40: استشهاد المواطن ياسر فؤاد حسنين برصاص الاحتلال خلال جمعه للحطب شرق حي الشجاعية

1.30: غارة جوية بالقرب من بركس المطبخ العالمي جنوب غرب دير البلح.

11.30: وزارة الصحة: 1100 شهيد في غارات الاحتلال المستمرة على قطاع غزة منذ 15 يومًا

11.00: 47 شهيداً في قصف متواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم

10.40: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشمالية لمخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة

10.30: استشهد شابان في قصف إسرائيلي استهدفهم بشكل مباشر بعد أن ذهبوا لتفقد منزلهم المقصوف في البريج، حيث وصلوا لمستشفى شهداء الأقصى.

وأسماء شهداء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة درغام في مخيم البريج وسط قطاع غزة: يوسف درغام ومصعب درغام.